Siste frist for å levere skattemeldingen

Hvis du ikke har levert skattemeldingen allerede, så bør du skynde deg for nå nærmer det seg leveringsfrist. Men husk at forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdigutfylt. Det kan være opplysninger som mangler eller som er feil.

– Det er ditt ansvar å kontrollere at det som står i skattemeldingen er korrekt, understreker Rune Langsø Johansen, fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge, i en pressemelding.

Skatteetaten mottar over 50 millioner opplysninger fra blant andre arbeidsgivere, banker, barnehager og skolefritidsordninger. Det gjør at det er enda enklere for deg å sjekke skattemeldingen din.

Johansen minner også om at det kan være lurt å ta en ekstra titt på fradragene.

– Det kan hende at ikke alt har kommet med. Sjekk at alt er ført opp, så slipper du å betale for mye skatt. De fleste av oss bruker cirka en halvtime på å gå gjennom skattemeldingen. Det kan være vel anvendt tid, sier Johansen.

Hvis alle opplysningene i skattemeldingen din er korrekte og fullstendige, trenger du ikke å gjøre noe. Da anses skattemeldingen som levert.

To ekstra dager

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal leveres innen utgangen av april. Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven. Når fristen faller på en helgedag, gjelder neste virkedag. Siden 30. april i år faller på en søndag og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai.

Er du usikker på hva du skal gjøre, kan du kontakte Skatteetaten på flere måter. De har utvidet åpningstiden på telefon (800 80 000), Facebook (Skatten min) og chat, og du kan som vanlig besøke et skattekontor mellom 9 og 15 mandag til fredag.

Skatteetaten mener det er to ting du må huske på:

Sjekk at opplysningene stemmer med det du har fått fra bank, arbeidsgiver, borettslag og så videre. Har du ingen endringer, trenger du heller ikke å levere.

Sjekk at alle fradrag du har krav på er oppført. Bruk fradragsveilederen vår på skatteetaten.no.

Næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Alle næringsdrivende må levere, og det må gjøres elektronisk. Dette gjelder selv om næringsvirksomheten ble avsluttet i 2016. Nytt i år er at Skatteetaten kan ilegge næringsdrivende tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger, som for eksempel skattemeldingen.

Skatteoppgjøret

Første dato for skatteoppgjøret er 21. juni. Deretter blir det løpende skatteoppgjør fram til siste pulje er klar 25. oktober. Har du penger til gode, får du normalt disse på konto i løpet av en til to uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.