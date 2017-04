Ny runde i retten om dødsbrannen

Fire dager er satt av til videreføring av rettssaken mot daglig leder Belinda Skibnes Ramberg og Trondheim Bil-Demontering på Øysand. 26. mai for to år siden døde en ansatt av skadene etter den eksplosjonsartede brannen, mens to ansatte ble meget alvorlig brannskadd.

Stoppet rettssaken

21. mars ble rettssaken mot daglig leder Belinda Skibnes Ramberg og Trondheim Bil-Demontering stanset av dommer Ole Ingar Ødegaard.

Rettssaken mot Trondheim Bil-Demontering ble stoppet Dommeren varslet at det skal innhentes ny sakkyndig brannteknisk vurdering.

Dommeren sa til Trønderbladet i mars at han ikke anså saken som tilstrekkelig opplyst. Rettssaken ble stanset etter vitneprovet til en branninspektør fra Gauldal brann og redning.

Under dette vitneprovet kom det fram at branninspektøren ikke hadde fått med seg at bilopphuggeriet hadde eget tankrom der bensin var lagret på melketanker. Tankrommet hadde ikke branncelle. Ifølge tiltalen skal bedriftens ansatte ha prosjektert, konstruert og montert reolsystemet med tankene. 26. mai 2015 skal det ifølge tiltalen, ha oppstått en lekkasje av bensin i tankrommet. I stedet for å evakuere ifølge tiltalen, tok flere arbeidstakere seg inn i tankrommet og forsøkte å stanse bensinlekkasjen og det ble også kjørt elektrisk truck inn i rommet. Bensindampen skal ifølge tiltalen, ha eksplodert samtidig som de ansatte var inne i hallen.

Sakkyndig

Ny sakkyndig vurdering skulle hentes inn, og dette er nå gjort, opplyser aktor Aage S. Midling.

– Vi fortsetter der vi slapp, og saken er ikke endret, sier Midling.

Midling ønsker ikke å si noe om vitnelista er endret. Under rettsdagene i mars, vitnet blant annet Svein Bjørge Hustøft som fikk brannskader over store deler av kroppen.

Tiltalebeslutninga er fortsatt at daglig leder er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven, mens bedriften har fått et forelegg på en million kroner for brudd på brann- og eksplosjonsloven.

Daglig leder har nektet straffeskyld, og bedriften har ikke godtatt forelegget.