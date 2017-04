Melk er «best før, men ikke dårlig etter»

Observante melkedrikkere vil se noe helt nytt på melkekartongene fra Q-Meieriene. Ved siden av datomerkingen vil det nå stå «Best før, men ikke dårlig etter». Q-Meieriene har lenge hatt stort fokus på å bekjempe matsvinn og den nye datomerkingen er neste steg i denne kampen.

– Vi er på rett vei, men likevel svarer mange at de ofte kaster meieriprodukter så vi føler at det er vårt ansvar å gjøre noe med det, sier Q-sjefen Bent Myrdahl i en pressemelding. Han har lenge hatt kampen mot matsvinn på agendaen og nå kan han endelig vise frem kartonger merket med Best før – ikke dårlig etter.

– Q-Meieriene ble utfordret av flere for å endre på datomerkingen på melk. At de nå har hørt på oss forbrukere er fantastisk! Best før betyr ikke dårlig etter, sier Q-forbruker Mette Nygård Havre. Som primus motor for folkebevegelsen «Spis opp maten» håper hun også at flere produsenter gjør som Q-Meieriene.

– Nå håper jeg at ikke bare melken, men alle meierivarer kan få datomerking som dette, sier Nygård Havre.