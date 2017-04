Frp-statsråden om E6 Soknedal

Statens vegvesen kan ikke gå i gang med bygging av E6 Soknedal før bompengesøknaden er avgjort i Stortinget. Prosjektet er klar til realisering, og så fort snøen er smeltet, planlegger Statens vegvesen å gå i gang med rigging. Regjeringa la nylig fram forslag til Nasjonal transportplan, og der er det satt av penger til bygging av E6 Soknedal.

Lover snarlig svar

Under åpningsfesten for Nye Veiers trøndelagkontor, spurte Trønderbladet statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) om når bompengesøknaden blir behandlet.

- Avgjørelsen er veldig nær, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren sier altså at det kjapt kommer et svar på bompengesøknaden.

- Jeg skal med glede komme før sommeren for å ta første spadestikk, sier Solvik-Olsen.

Bompenger

Også for dette E6-prosjektet mener Solvik-Olsen at det må godtas bompengefinansiering selv om han har uttalt flere ganger at han ønsker bompenger dit pepperen gror.

- Noe bompenger blir det, slår Solvik-Olsen fast.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen har tidligere opplyst at bomprisen for en personbil blir 30 kroner og 90 kroner for en lastebil. Opprinnelig planla vegvesenet å starte rigging etter påske, men det er blitt forsinkelser på grunn av den snøfylte våren.

En som venter spent på å få høre om når det blir byggestart for E6 Soknedal, er ordfører Sivert Moen.

- Jeg håper det blir før sommerferien, sier Moen.