Kutter kalkunproduksjonen – 17 bønder rammes

– Vi har ikke klart å få lønnsomhet i kalkunproduksjonen, sier Kjell Stokbakken som er administrerende direktør i Norsk Kylling.

Mandag holdt de et informasjonsmøte for sine kalkunleverandører og ansatte, og informerte om denne store endringen. Med relativt umiddelbar virkning kutter de all produksjon av kalkun i fabrikken.

17 bønder, drøyt 30 ansatte

Det betyr også at Hugaas Kalkun legger ned sin drift.

Totalt er det 17 bønder som leverer kalkun til Norsk Kylling. Bøndene skal levere sine kalkuner som ligger inne i avtalen med Norsk Kylling, til Nortura for slakting der. Det er Rema 1000 som har inngått avtale med Nortura om slakting av kalkunen fra Norsk Kylling-bøndene.

Totalt er det mellom 30 og 35 ansatte som mister jobben som følge av denne nedleggelsen. De jobber på selve fabrikken, og hos Hugaas. Alle disse var innleid, midlertidig ansatte, forteller Stokbakken.

Stokbakken sier at dette kom brått på mange.

– Det er jo en tøff beskjed å få. Foreløpig tror jeg mange er litt overrasket. Vi er opptatt av at vi prøver å få gjort denne prosessen ordentlig framover.

Vil ha kyllingprodusenter

Han sier de prøver å finne nye løsninger for kalkunbøndene, med sikte på å skifte til kyllingproduksjon der det er mulig.

-- Har dere har behov for 17 nye kyllingbønder?

– Ja, vi mener det over tid. Det tar jo tid å avslutte kalkunproduksjonen, så vi tror vi skal få det til å gå greit i hop, sier Stokbakken.

– Krever det mye å stille om fra kalkun- til kyllingproduksjon?

– Det vil være varierende i forhold til fjøs og utstyr. Det er en sånn diskusjon vi starter nå, når vi skal dra ut til våre leverandører. Vi skal få kartlagt deres situasjon, og mulighetene som ligger hos hver enkelt.

Totalt 50 ansatte må gå

30 til 35 midlertidige ansatte får ikke videreført sine kontrakter. Det inkluderer fire til fem ansatte på Hugaas Kalkun. De legger ned drifta i det selskapet. Stokbakken forteller at en god del av de innleide som nå vil stå uten kontrakt, likevel vil få tilbud om sommerjobb når den tid kommer.

Stokbakken forteller også at de over tid har jobbet med å effektivisere drifta i fabrikken. Det blir derfor enda flere enn de drøyt 30 kalkunrelaterte arbeidsplassene som nå ryker. Totalt vil de avslutte kontraktene med rundt 50 ansatte, som har vært innleid på midlertidige kontrakter.

– Vi ser at vi klarer oss med færre folk. Vi reduserer skiftene våre. Vi mener at vi med både nedleggelsen av kalkunproduksjon og effektiviseringen, er med på å sikre driften videre. Det blir tryggere arbeidsplasser for de som er igjen.

– Er disse om lag 50 ansatte folk som har slått seg ned på Støren, eller som er her i korte perioder?

– De fleste er her nok i korte perioder. Men det kan være enkelte som har etablert seg her, det vet jeg ikke. Det har vært noen som har vært inn og ut av drifta en god stund, og vært her i ferier og slikt. Så det kan godt være at noen har etablert seg her, sier Stokbakken.

Klarte ikke tjene penger

Stokbakken sier at de ikke har klart å tjene penger på kalkundrifta.

– Vi måtte ha gjort store investeringer skulle vi fått til det. Men det blir for lite volum. Vi taper penger på det allerede i dag.

– Er dette et dårlig tegn for fjørfebransjen og dere?

– Nei. Hvis du ser bort fra det vanskelige med enkeltindivider som blir berørt, er dette en riktig og god beslutning for Norsk Kylling. Det er ikke bærekraftig å drive noe med går i minus på. Vår vurdering, var at det er vanskelig å få til lønnsomhet her.