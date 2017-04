Blir neppe gjenåpnet

Tidligere i år ble Melhus lensmannskontor stengt for spontane henvendelser fra publikum som følge av drapsetterforskninga, og nå blir stenginga opprettholdt på ubestemt tid.

Drapssaken

– Vi jobber fortsatt med drapssaken, og har et mål om å få ferdigstilt saken. Når etterforskninga kan avsluttes har jeg ikke en eksakt dato på, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Det var 25. januar at 38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i hjemmet sitt på Ler. Siden da har det pågått politietterforskning for å få oppklart hvem som var gjerningsmann. En 27 år gammel mann fra Melhus har sittet varetektsfengslet siden Holte ble funnet død. Ytterligere to personer er siktet i saken. For å gi plass til Kripos-etterforskere og politifolk fra flere kontorer, ble Melhus lensmannskontor stengt for henvendelser fra publikum.

I alle fall til september

I første omgang signaliserte politiet en gjenåpning når saken var ferdig etterforsket.

– Vi er inne i et system der ting går greit. Folk når oss på telefon, og de får et tidspunkt å forholde seg til i stedet for å måtte vente på Melhus lensmannskontor når de kommer dit. Vi kan gjøre avtaler om at de kan komme til lensmannskontoret hvis det er behov for det, sier Brækken.

Brækken sier at folk i hovedsak må ta kontakt pr. telefon, og hun understreker at alle får svar. Melhus lensmannskontor og Heimdal politistasjon har fått felles sentralbord, og Brækken sier at folk blir rutet dit der det er ledig kapasitet. Samarbeidet mellom Heimdal politistasjon, Melhus lensmannskontor og Klæbu lensmannskontor er ifølge Brækken blitt enda tettere enn før.

– I sommerferien blir Melhus lensmannskontor helt stengt, og det vil gjelde fram til 1. september, sier Brækken.

Vedtatt lagt ned

Melhus lensmannskontor er ett av kontorene politidirektøren vil legge ned. Politidirektoratet har ennå ikke avgjort hvorvidt politistasjon sør blir lagt til Heimdal slik politimester Nils Kristian Moe vil, eller om det havner på Melhus slik melhuspolitikerne ønsker.

– Jeg vet ikke om Melhus lensmannskontor vil åpne etter sommerferien. 1. september er vi inne i en ny struktur og vi er inne i ei omstilling. Det er utlyst stilling for leder for geografisk enhet sør, forklarer Brækken.

Brækken mener at politiet klarer å gi folk den servicen de skal ha, og hun mener at det er viktigere at politiet kommer til folk enn at politiet skal ha en åpen kontordør.

– Ut fra statistikken kan jeg ikke se at det er blitt en ny trend etter at vi stengte Melhus lensmannskontor. Det er like mange patruljer ut i Melhus som før, sier Brækken