Lørdag hadde Utrykningspolitiet laserkontroll like nord for Soknedal sentrum, og det viste seg at enkelte ikke overholdt fartsgrensa som var 80 km/t.

To fikk forenklet forelegg og det ble gitt en anmeldelse for førerkort. Lensmann Monica Brækken opplyser at høyeste hastighet som ble målt, var 108 km/t.