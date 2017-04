Soknedal får ny vannkilde

Soknedal vannverk har lett etter ny drikkevannskilde, og boret etter vann i fem fjellbrønner. De ligger i lia vest for Soknedal sentrum, ved Nyhusløkkja. Grunneier der er Trond Inge Nyhus.

For dårlig i dag

Testene har vist at disse brønnene vil kunne forsyne Soknedal sentrum med tilstrekkelig og godt vann.

Bakgrunnen for at vannverket måtte se seg om etter ny drikkevannskilde, var utfordringer knyttet til dagens vannkilde: Hammervannet. Det er mye humus, lang overføringsledning og en krevende renseprosess. I tillegg har de manglet reservekilde. Reservekilden etter at den nye vannkilden tas i bruk blir dagens kilde; Hammervannet.

Fire millioner

Vannverket har fremforhandlet en avtale med grunneier Nyhus, og denne avtalen skal formannskapet i Midtre Gauldal kommune behandle under torsdagens møte. Rådmannen går i sin innstilling inn for å godkjenne avtalen.

Det er satt av fire millioner kroner i investeringsbudsjettet til å finne ny drikkevannskilde for Soknedal.