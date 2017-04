Anbefaler ikke sommerdekk

Snøfall, minusgrader og glatte veier har ført til at Statens vegvesen ikke anbefaler folk å ta av piggdekkene.

Piggdekkee skal egentlig av første mandag etter andre påskedag, noe som er i dag. Men Statens vegvesen minner om at det er bedre veigrep med vinterdekk med elle ruten pigger eller kjetting. Vegtrafikksentralen midt sendte søndag ut melding om at krav om veigrep veier tyngre enn fristene for å legge om til sommerdekk. "Været vi nå opplever i Trøndelag krever vinterdekk. Kjøretøy med sommerdekk bør ikke benyttes", var rådet fra vegvesenet.

Søndag kom det så mye snø enkelte steder at veier måtte brøytes.

Fortsatt kaldt vær

Meteorologisk institutt melder om fortsatt kaldt vær, og det er fare for snø i høyden som i Soknedal. For tirsdag meldes det at det blir oppholdsvær og varmegrader på ettermiddagen, mens det er fare for nedbør onsdag ettermiddag.

Klokka 07 mandag morgen ble det målt 9 minusgrader i Soknedal, mens det var minus 6,3 grader på Kotsøy.