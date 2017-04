Lørdag kveld meldte politiet at et vogntog hadde vært utenfor veiskuldra ved E6 på Hovin. Det er ikke snakk om personskade, men kjøretøyet tok med seg 20 meter autovern. Et politipatrulje ble sendt til stedet.

Senest lørdag morgen var et annet vogntog utenfor veien ved E6 rett sør for Kvål.