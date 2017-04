Bondens Marked på Melhus lørdag

Påskeferien er akkurat overstått, og det ligger fortsatt snø i høyden. Kalddraget i lufta og mulige snøbyger skremmer ikke arrangørene av Bondens Marked.

Lukter frau

– Vi har hatt veldig hell den forrige Bondens Marked på våren. Nå er det vårstemning, og vi kjenner at det begynner å lukte frau i Melhus, sier Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus.

Pløyinga er kommet i gang, og Øien Kvam tror et Bondens Marked nå vil sette fart i vårstemninga hos folk flest.

På torsdag var det 9 aktører som hadde meldt sin ankomst til Bondens Marked i Melhus. Blant andre kommer Gammelgården Lysklæt med sine produkter av skogssvin. I tillegg kommer et par lokale aktører, og det bli ulike aktiviteter for barn.

Mye å feire

– Melhus er eneste stedet i Sør-Trøndelag utenfor Trondheim som har Bondens Marked to ganger i året, og det må bety at Melhus er attraktivt. Markedet blir også en fin anledning til å feire at Melhus har signert Trøndersk matmanifest og Yellospace har verdenslansering av sin handleapp, sier Øien Kvam. Det neste Bondens Marked i Melhus blir den første helga i september. I Nord-Trøndelag er Bondens Marked på Steinkjer 6-8 ganger i året, og to ganger på Levanger.

Signerte matmanifest Melhus er i midt i matfatet, og har forpliktet seg til å bli enda flinkere på å rette fokus mot maten.

Øien Kvam peker på at det er mye å glede seg over i næringslivet for tida. Under den siste næringslivsfrokosten kom hele 80 personer, og næringsforeninga gleder seg over økende medlemstall. Konseptet Smak og opplev Melhus som setter fokus på lokalmat og lokale opplevelser, har fått egen logo og det skal jobbes videre med konseptet, forteller Øien Kvam.

Landhandleri

Melhus er en stor landbrukskommune der det produseres mye mat.

– Vi jobber fortsatt for å få etablert et landhandleri i Melhus, sier Øien Kvam.