Sykkelskilt beskutt igjen

Det første skiltet som ble beskutt, sto på fylkesveg 708 ved Stranda på Hølonda og der var det et kulehull i hodet på den avbildede syklisten. Skiltet «Del veien» er blitt skiftet ut.

Også skiltet ved fylkesveg 708 i Vollmarka har fått et hull i syklistens hode. Hullet ser ut som et kulehull. Lensmann Monica Brækken forteller at politiet ikke har fått melding om dette skiltet.

- Ikke noe å flire av Melhuslensmannenn synes det er trist at noen har skutt på skiltet "Del veien" på Hølonda.

- Uakseptabelt

- Det hører ingen plass hjemme å skyte på skilt, og dette er ikke en akseptabel handling, sier Brækken.

Brækken oppfordrer folk til å vise hensyn, og sier at det er plass til alle enten en er syklist, bilist eller fotgjenger.

Fylkesveg 708 er ei populær treningsløype for sykkelgrupper, og syklister kommer gjerne langveisfra.

- Når store sykkelfølger er ute må de ikke ligge fire i bredden. Det er ingen regel om hvor mange en kan være i bredden. Hvis sykkelgrupper tar stor plass i veibanen, skader det farlige situasjoner. Jeg anmoder folk om å opptre fornuftig, og være tålmodig. Veianlegget er for alle, sier Brækken.

- Ulovlig

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen sier at det er ukjent for vegvesenet at det er en skade på skiltet «Del veien» i Vollmarka, og han sier at skiltet i Vollmarka ikke er skiltet som sto på Stranda tidligere. Skiltet på Stranda ble beskutt i 2015.

- Folk skal ikke skyte på skilt i det hele tatt, og det er ulovlig, slår Krogstad fast.

Krogstad forteller at skyting på skilt blir anmeldt, og at påskutte skilt blir byttet ut.

- Det blir fort noen tusenlapper for et nytt skilt. Men det er mye verre at folk skyter uten å vite hvor prosjektilet går. De kan jo treffe folk, sier Krogstad.

Skyter i Rennebu

I Melhus har det vært få påskutte skilt ifølge Krogstad.

- Heldigvis er slikt sjeldent, men vi har en sak i Rennebu også. Der skytes glasset på ei bru over jernbanen på Ulsberg i stykker, sier Krogstad.