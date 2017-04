Mye telehiv på fylkesveiene

Bilister på fylkesveier har mange steder opplevd at telehiv er et typisk fenomen for tida. Enkelte steder er det så ille at skilt i veikanten advarer bilistene om at farten bør ned for å unngå skade på kjøretøyet.

Fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) forteller at fylkesutvalget fikk en status for fylkesveiene under møtet sist tirsdag.

Statusen viser at det er mye telehiv, og er pr. 7. april. Her er veier i nærområdet. Ifølge statusen var planen å skrape enkelte fylkesveier om det er tørt nok denne uka.

Melhus: Mye telehiv, grusveiene er meget bløte og har en del hull.

Midtre Gauldal: Mye telehiv, grusveiene er meget bløte og har en del hull.

Skaun: Telehiv på alle veiene ennå, de verste på fast dekke er midlertidig ilagt. Grusveier fuktige.

Rennebu: Mye telehiv. Grusveien er fint kjørbare.

Oppdal: Mye telehiv. Nerskogen er tragisk med telehiv. Allskog driver utkjøring av tømmer i verste teleløsninga.

Holtålen: Strekningsvis våte og "tunge" grusveier. Noe grus tilført som strakstiltak. Fortsatt en del telehiv både på fast dekke og grusdekke.

Klæbu: Mye teleløsning spesielt på fylkesveg 922. Også noe på fylkesveg 924. Tiltak iverksatt på fylkesveg 922.