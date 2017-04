Nerdenes høytid

Skrevet av Rune Helle

Gimsegutten er der sammen med bestekameraten Tomas Berdal (19) og lillesøster Ellen Kristine (16). Mens det er sistnevntes første gang på The Gathering, har Thomas og Tomas vært med samtlige år. Og de skal trolig tilbake igjen neste år.

– Nerdete

– Vi er nok gjerne litt nerdete. Men det ser ikke jeg på som negativt, sier Thomas.

Han er tømmerlærling.

– For meg er The Gathering mye mer enn spill. Jeg liker å høre musikk, samt å være med på konkurranser, forteller han.

The Gathering skal etter sigende være verdens største datatreff. Det er i år solgt nesten 7000 billetter totalt. Tidligere lå kapasiteten på 5400 faste plasser i tillegg til dagspass. Nå er det nesten 6000 som tar hele påsken i vår gamle OL-arena.

– Det står tusenvis på ventelister hvert år. Så her må man være tidlig ute med bestillingen, sier de tre som presiserer at de helt sikkert regner med å være tilbake på Hamar neste påske.

Sover i hallen

De aller fleste av deltakerne på The Gathering, sover enten på tribunen i hallen eller i soveteltet like utenfor. Flere og flere velger nå å bo på hotell.

– Vi sover i hallen for å liksom gjøre dette skikkelig. Det er mye både musikk, sterk bass samt lys og lyd store deler av døgnet, men er man trøtt nok får man sove, gliser Thomas. Han understreker at man ikke er her for å sove.

– Dessuten sover man når man er trøtt nok, sier søskenparet fra Gimse.

Deltakerne betaler 1250 kroner for å få sove i hallen i tillegg til fast PC plass gjennom hele påskehøytiden.

– Vi synes det er mye for pengene, sier de tre.

Savner ikke påskefjellet

Søskenparet fra Gimse har ikke stor interesse for tradisjonell påskefeiring.

– Foreldrene våre er på hytta i Dalsbygda. Vi trives langt bedre her på The Gathering, sier søskenparet som presiserer at det er noe helt spesielt.

– Alt er så stort, og det er så mye folk og forskjellige arrangementer at alt annet blekner, avslutter de to.

Litt fakta om The Gathering:

The Gathering er verdens største dataparty under et tak, og har siden 1996 blitt arrangert hver påske i Vikingskipet i Hamar.

I år er det så solgt nærmere 7000 billetter. En del omrokkeringer gjør at kapasiteten nå er økt med rundt 500.

Første gang TG ble arrangert var i 1992, i Skedsmohallen. Da hadde vi i overkant av 1000 deltakere.

I dag har TG nærmere 5500 deltakere, over 300 crew, og det selges også dagsbilletter.

Totalt er det omlag 7000 mennesker innom i Vikingskipet i løpet av en påske.

The Gathering har vært utsolgt siden 1997, og datasamlingen har hvert år såpass stor pågang på billettene at veldig mange ikke får plass. Tusenvis står hvert år på venteliste.

Crewet består i år av 354 frivillige medlemmer.

Deltakerkort koster 1250 kroner og innbefatter PC plass og overnatting i Vikingskipet fra onsdag til søndag.

Kilde: arrangør

/ Rune Helle