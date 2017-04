Ola Borten Moe åpner for retur til Stortinget

Borten Moe ble nylig gjenvalgt som første nestleder i Senterpartiet . Men siden 2013 har han vært ute av Stortinget, med erkjenner i et intervju med Nationen at det er fånyttes å ha ambisjoner om en gang å bli partileder uten å sitte på Stortinget. Det er NTB som referer til intervjuet.

Men understreker samtidig at dette ikke er en aktuell debatt på mange år.

Han mener det er et sunnhetstegn at unge politikere kan avbryte stortingskarrieren, for å gjøre seg andre erfaringer på jobbfronten, og samtidig kunne være aktuell for en retur til Stortinget. For hans del er det altså ikke aktuelt før tidligst i 2021.