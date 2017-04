Bedre mobildekning i Melhus

- Det var greit å få Bennastasjonen i drift nå, sier Pål Dahlø, prosjektleder og rådgiver for digital utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det betyr bedring for et av områdene i Melhus som har slitt med dårlig dekning.

Bennastasjonen kom i gang tirsdag og er et fellesprosjekt finanisert av Melhus kommune, Trondheim kommune og Telia, koordinert av fylkeskommunen.

Bennastasjonen gir bedre dekning for de som er brukere hos Telia eller andre operatører som bruker Telias nett. Det er også mulig å ringe nødsamtaler.

Bennastasj onen har 2G og 4G, men 3G kommer etter hvert, opplyser Dahlø.

