Ulykke på E6 på Ler

Politiet melder tirsdag ettermiddag klokka 15.32 at det har vært et trafikkuhell på E6 ved Ler, og at flere biler er involvert. Nødetatene er på vei til stedet.

Operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt sier at en bil bremset, og så fikk sjåføren i bilen bak ikke det med seg det slik at bilen kjørte inn i bilen foran. Dette har ifølge politiet skjedd rett sør for Ler sentrum. Politiet fikk melding om ulykka 15.27.

- Ambulanse er på tur til stedet, men det er ikke sagt noe om alvorlige skader, sier Tiller.

Ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet er på ulykkesstedet.

Operasjonslederen sier at ett felt på E6 er stengt. Det har dannet seg kø på stedet, og trafikken går svært sakte ifølge Trønderbladets reporter på stedet.