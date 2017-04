Jårakjølen får fullt utstyrt redningskjelke

Reidar Almås i Jårakjølens Venner kommer med gladmeldinga om at det snart kommer fullt utstyrt redningskjelke som kan frakte skadde fra for eksempel Jårakjølen og omliggende områder.

Alvorlig skiulykke

Det var etter ei ulykke der en melhusbygg kjørte inn i et tre under en skitur og skadet seg stygt, at styret i Jårakjølens Venner begynte å se seg om etter måter å få fraktet skadde ned fra terrenget. For det viste seg da melhusbyggen lå på bakken med punkterte lunger og brukne ribbein at det ikke var så enkelt å få ham til sykehuset. Helikopteret kunne ikke lande der han lå, og folk måtte dra av gårde for å få tak i snøscooter for å få fraktet den skadde bort til helikopterets landingsplass.

- Styret tok kontakt med Melhus Røde Kors, og sammen med Gunnar Slåen så vi på redningsutstyr. Valget falt på en fullt utstyr redningskjelke med pose til å legge den forulykkede i og med tepper. Vi ble anbefalt å ha en scooterslede og tilhenger klar til utrykning, og som står i et temperert rom, forteller Almås.

Brannvesenet

Planen var først å sette redningskjelken og tilhørende utstyr i den nye brannstasjonen på Korsvegen. Imidlertid var den så trang at det ikke var plass til annet enn brannvesenets kjøretøy og utstyr, kunne brannsjefen og Almås konstatere. Deretter ble Hølonda omsorgssenter stedet, og Almås forteller at Kjell Damli velvillig stilte en temperert garasje til disposisjon.

- Gauldal brann og redning vil samarbeide om utrykning, og flere av deres ansatte bor i området og kan kjøre snøscooter, forteller Almås.

Finansiert av gaver

Finansieringa av redningskjelken som nå er bestilt, er gjort mulig takket være et tilskudd på 14.000 kroner fra Hølonda sanitetsforening og minnegaven etter Edvin Almås' begravelse. Almås er svært takknemlig for bidragene.

- Mange drar i lag. Vi har fått ei løsning på øverste hylle, sier Almås.

Almås forteller at en redningskjelke kan være til nytte enten det er skiløpere som skader seg, turgåere som faller om eller om det er hendelser under skoleturer.

- Vi skal jo bo hjemme så lenge som mulig, og vi skal holde oss i form. Da kan det være eldre som faller om. Redningskjelken gir trygghet, forklarer Almås.

Han har fått opplyst at det kan være mulig å bruke redningskjelken også om sommeren for å hente skadde med kjøretøy ute i terrenget.

På grunn av bestillingstid vil redningskjelken komme etter påske, og Almås sier at skisesongen uansett er på hell nå. Men til neste skisesong vil Jårakjølens Venner ha utstyr som vil være til hjelp når ulykka er ute.