Pågrepet for trusler hos NAV Melhus

En mann i 50-årene fra distriktet er pågrepet av politiet etter å ha vist aggressiv atferd hos NAV Melhus.

Pågripelsen skjedde i dag mandag klokka 12.15, og noen minutter etter at politiet fikk melding om mannen.

- Vi har pågrepet en person i forbindelse med aggressiv atferd hos NAV. Han er pålagt å holde seg unna NAV i et gitt tidsrom, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Brækken opplyser at den pågrepne er en mann i midten av 50-årene, og at han er fra distriktet. Mannen blir framstilt for lege. Foreløpig vet lensmannen ikke hva som var foranledninga til at mannen skal ha vist aggressiv atferd, og hun vet foreløpig ikke om NAV-ansatte er blitt skadet.