Tror det kommer asfalt på Bennavegen

- Dette er ei veistrekning som må fullføres. Her er det en liten bit på fem kilometer, og det er et poeng å ha lik standard på hele veien, sier ordfører Gunnar Krogstad til Trønderbladet.

Fylkeskommunen har overskudd

Trønderbladet har tidligere skrevet om at grusdelen av fylkeskommunale Bennavegen på Hølonda er sporete og gjørmete nå i teleløsninga, og lokale innbyggere forteller at i alle fall to har kjørt utfor veien i det siste. Anita Gilde (Frp) mener at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti må sette av penger til asfaltering, og særlig nå som fylkeskommunen har et solid overskudd slik Trønderbladet fortalte om før i uka.

- Jeg er skuffet over Anita Gilde som er mer opptatt av å se bakover, og jeg er optimist. Vi er enige om at det viktigste nå er å se framover, og jeg har et godt håp om at vi vil nå fram, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Har vært på befaring

Krogstad har vært to ganger på befaring på Bennavegen.

- Veien var litt dårligere nå enn forrige gang jeg var der. En må svinge unna, og en kan ikke kjøre i sporene som har dannet seg. Jeg har forstått det slik at veien er slik hver vår, sier Krogstad.

Ordføreren viser til at veien i tillegg til å ha stor betydning for dem som bor langs veien, også benyttes av folk som pendler til og fra jobb. Bennavegen går også langs drikkevannskilden Benna som benyttes av halvparten av innbyggerne i Melhus samt en del innbyggere i Trondheim. I tillegg er den reservevannkilde for Trondheim og Malvik.

Statens vegvesen ga et klart råd til fylkespolitikerne om å asfaltere hele Bennavegen da den endelig skulle asfalteres. Imidlertid valgte flertallet av fylkespolitikerne å asfaltere bare deler av veien.

Har politisk kontakt

Nå har Krogstad tro på at det blir ei løsning for Bennavegen, og han håper at det går an å få på plass ei bevilgning som sikrer at hele Bennavegen blir asfaltert.

- Jeg har henvendt meg til den politiske ledelsen i fylkeskommunen ved Kirsti Leirtrø, og har snakket med Karin Bjørkhaug som leder komité for infrastruktur. Etter det jeg har forstått på Statens vegvesen, skal de melde inn og si ifra at det er et faglig behov for asfaltering. Beslutninga ligger i fylkesutvalget, og dette er ei strekning som må fullføres, sier Krogstad.

Krogstad forteller at varaordfører Stine Estenstad (H) har kontakt med sine partifeller. Han legger til at den politiske ledelsen i Melhus vil jobbe for å få veien prioritert.

- Vi har et partiapparat som strekker seg utover kommunen, forklarer Krogstad.