To la inn bud på en brukt enebolig på Lundamo, og den gikk til slutt for 4,3 millioner kroner.

Mange på visning

- Så vidt jeg vet, har en enebolig på Lundamo aldri gått for over fire millioner kroner tidligere. Dette er prisrekord for bolig på Lundamo, sier eiendomsmegler Daniel Lund i Meglerhuset Nylander.

Lund forteller at det var bra med folk på visning, og at det var to budgivere.

- Budene eskalerte bra. Dette var et stort og innholdsrikt hus med utleiedel, og det appellerer til folk, sier Lund.

Interessenter kom fra Bodø i nord til et stykke sør i Sør-Trøndelag. Kjøperen er fra Midtre Gauldal.

- Folk vil flytte til Lundamo, sier Lund.

Få på markedet

Eiendomsmegleren tror prisene går opp fordi det er svært få hus for salg på Lundamo. Flere boligfelt er under planlegging, men er ikke blitt lagt ut. Både Heimdal Sag og Block Watne har fått klarsignal fra politikerne til å gå i gang med felt, og så langt er ingen tomter lagt ut. Skolen har god kapasitet, og er bygd for en økning i antall barn.

- Det er en veldig etterspørsel etter bolig på Lundamo, og det er generelt slik i Melhus at folk etterspør eneboliger, sier Lund.

Halvparten over prisantydning Megler mener at boliger i Melhus ikke er feil prissatt selv om mange går for mer enn prisen megleren antydet.

Mens det florerer av leiligheter på markedet, er det få eneboliger å velge mellom og det er heller ikke flust av tomter.

Kan måtte vente flere år på bygging på Løvset Tomter i Løvsettoppen boligfelt i Melhus gikk raskt unna, men bygging kan drøye i flere år fordi Melhus kommune henger etter med infrastrukturen.

Kjøpesterk gruppe

- Folk etterspør eneboliger, og da spesielt litt store. Det er også etterspørsel etter tomter. Her er det en kjøpesterk gruppe som er ute og leter, forklarer Lund.

Tomter rives bort 23 av 29 tomter på Løvset er reservert før tomtefeltet er lagt ut til salg. Priser opp i 1,6 millioner kroner skremmer ikke kjøperne.

I nedre Melhus er spesielt Gimse og Løvset ettertraktede områder.

- Hvis det kommer ei tomt på Gimse, ville folk ha gått mann av hus. Jeg tror folk er villige til å betale to millioner kroner for ei tomt. Mange venter på å få bygge hus. Når det kommer tomter på Kvål, tror jeg det blir rift om dem, sier Lund.

Etter påske har Lund planer om å legge ut flere boliger, og Lund forteller at han allerede har interessenter på hånda.