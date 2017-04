Holder skitradisjonen på palmesøndag i hevd

På en av parkeringsplassene i Seterdalen i Melhus gjør ei gruppe skigåere seg klar til å ta turen innover marka.

Stor gruppe

- Vi har gått her i minst 20 år, og vi har vært en gjeng på minst 40 stykker. Så mange er vi ikke i år, men vi skal innover på ski. Denne turen har vært en fast tradisjon på palmesøndag, sier Anniken Olsen fra Oslo.

Målet for dagsturen er ei hytte på 12 kvadratmeter, og Gerd Inger Olsen forteller at hun var der som barn og som ung.

- Nå har en mer komfortable hytter. Dette er en artig tradisjon, sier Gerd Inger.

Med i følget er også blant annet Geir Borgsø.

Det er nok snø i terrenget til skigåing, og parkeringsplassen er full av biler.

- Vi savner litt sol, sier Anniken Olsen.

Gråværet så ikke ut til å legge noen demper på humøret, og etter smøring av ski bærer det innover med gruppa.

Hyttene kan bli større Svarthåmmår'n Hytteforening mener dagens hytteeiere har en annen forventning til hyttestørrelse enn tidligere generasjoner.

Ismåling

Litt lenger bort har Melhus Røde Kors hytte, og Sondre Kristiansen sier at det er litt mindre utfart enn det pleier å være i påska. Kristiansen forteller at de har vært ute og målt tykkelsen på isen på vann, og at istykkelsen er fra 30 til 50 centimeter slik at det er trygt å gå på vannene. Imidlertid er det en del overvann, og det har ført til at snøscooterløypene er lagt om.

- Vi anbefaler folk å gå på ski her, og skiføret er bra, sier Kristiansen.

Seterdalen på Hovin pleier å være en attraktiv plass i påska, og løypene går inn til høyfjellsterreng.