Godtar ikke veiskiltet

Heter det Sørbygda eller Søbygda i Soknedal? Noen har i alle fall sørget for at r'en i Sørbygda er forsvunnet fra veiskiltet like nord for Soknedal sentrum.

Leberg eller Løberg?

Dette er ikke det eneste veiskiltet som folk retter på. Husker du historien om skiltet på Lundamo? På fylkesveien på vestsida av Gaula kom det opp skilt med Leberg og lokalveien har fått navnet Lebergsvegen. Men det falt ikke i god jord, og noen har satt på en ø slik at det er blitt Løberg.

Per Kåre Løberg er en av dem som mener det er innlysende at det skal Løberg siden gårdene heter Løberg, men får ikke støtte hos Språkrådet.

L'amon

Ja, så var det skiltene i Melhus sentrum der stedsnavnet ikke var likt på begge sider. Skiltet som skulle peke mot industriområdet i Melhus sentrum, hadde fått fransk sving over seg.

På det ene skiltet sto det L'amon, mens på det andre skiltet sto det L'amoen. Nye skilt er kommet opp, og nå står det Lamoen.