Glemmer å varsle etter viltpåkjørsel

Skog- og viltansvarlig Ole John Sæther i Melhus kommune forteller at ingen varslet fra til politiet da et rådyr ble påkjørt på fylkesveg 708 ved Myra på Hølonda 29. mars.

– Forbipasserende varslet fra til en i fallviltgruppa, og påkjørselen var ikke loggført hos politiet, sier Sæther.

Dyrevelferd og trafikksikkerhet

Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor minner om at det er viktig at politiet varslet av flere grunner.

– Det ene er dyrevelferd. Dyret kan være skadd. Ett annet moment er trafikksikkerheten med at det ligger skadde og døde dyr på veien. Ved å varsle, får politiet og viltmyndighetene oversikt over trekkruter og utsatte områder, sier Brækken.

Lensmannen forteller at viltpåkjørsler ofte skjer tidlig om morgenen eller om kvelden.

Fallviltgruppe

– Politiet har til enhver tid navn på hvem som kan ringes når et dyr er påkjørt, og folk skal derfor ringe til politiet ved en viltpåkjørsel. Det er greit å vite at en kan ringe 02800 enn selv å prøve å finne ut hvem i kommunen en skal ringe, forklarer Brækken.

Melhus kommune har ei fallviltgruppe som består av fem personer, og minst en av dem vil være tilgjengelig når det er behov for å rykke ut.

Merking

Sæther forteller at han har fått laget merker som kan henges opp der viltet er påkjørt slik at fallviltgruppa finner igjen stedet om bilføreren må kjøre videre.

–Merkene kan henges på trær, autovern, lysstolper eller veipisker, opplyser Sæther.

Kommunens merker har vært svært populære, og gikk fort ut. Nye er underveis, og Sæther forteller at disse blir lagt ut i rådhuset og på bensinstasjoner slik at folk kan ta med for å ha liggende i bilen.