Røde Kors har fått melding om skade i påskefjellet

Sør-Trøndelag Røde Kors er i gang med påskeberedskapen, og melder om at det på palmelørdag har vært mest utfart i Melhus og Meldal.

I lavlandet er det lite snø, men beveger en seg i høyden som i Midtre Gauldal, er det mer enn nok snø. Snøen kan imidlertid være bløt. Røde Kors anbefaler at folk er forsiktige når de skal krysse vann, elver og bekker.

Sør-Trøndealg Røde Kors melder at det er rapportert en skade i påskefjellet i dag lørdag.

- Også i år er Hjelpekorpset i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 7 hytter/depot og med 11 hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med 58 godkjente og godt trente frivillige denne påska, opplyser Sør-Trøndelag Røde Kors.

Blant stedene Røde Kors har beredskap, er på Samatun og Svarthåmmåeren i Melhus.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Trøndelag fordi det er ventet en del nedbør. Slik utviklinga ser ut nå, vil det komme megst nedbør nord, øst og vest for Trondheim mens det kommer lite nedbør sør for Trondheim. Derimot kan det komme nedbør sør for Trondheim søndag kveld og på mandag.