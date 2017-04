Nye parkeringsplasser i Melhus sentrum

Melhus sentrum skal få enda flere parkeringsplasser for kollektivpendlere. Denne gangen er det på et kommunalt eid område ved Melhuset og Melhustorget. Pendlere har etterspurt parkeringsplasser som er i gåavstand til togstoppen og busstoppen ved Melhus skysstasjon.

Kommunalt eid

Ordfører Gunnar Krogstad forteller at kommunen eier et område mellom miljøgata og Melhuset/Melhustorget, og at dette nå skal tas i bruk som parkeringsplass for kollektivpendlere.

- Selv om det ikke er fint med mange parkerte biler, må vi ha dem der. Området vil bli gruset opp. Drifta av parkeringsplassene blir i samarbeid med Melhus skysstasjon, sier Krogstad.

Etterspurt

Trønderbladet har fått henvendelse fra flere som etterspør parkeringsplasser i gåavstand til togstoppen.

Toget er blitt enda mer populært etter at veiarbeid og køståing fører til at også bussen bruker lang tid mellom Trondheim sentrum og Melhus sentrum i rushtida. Ofte kan det ta nesten dobbelt så lang tid på den strekninga i rushtida, og folk opplever at korresponderende busser har kjørt før bussen fra byen har kommet. Folk har i henvendelsene til Trønderbladet, sagt at de er glade for at det skal komme enda flere parkeringsplasser på Brubakken, men at de synes det blir for langt å gå fra Brubakken til togstoppen.

Melhus kommunestyre har vedtatt at Melhus skal slutte seg til Byvekstavtalen selv om kommunestyret ikke er sikker på hva avtalen innebærer.

- Trenger ikke å ha det fælt

Ikke bare biler skal få plass på det kommunale arealet. Krogstad forteller at kommunen vil sørge for beplantning og benker.

- Det er en del ting som kan gjøres, og en trenger ikke å ha det fælt i mange år, sier Krogstad.

Uenig i at det er stygt

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, har et flertall i Melhus kommunestyre vedtatt at det skal være et midlertidig byggeforbud i Melhus sentrum i inntil to år mens områdeplanen lages. Krogstad er opptatt av at det er viktig å ha en sentrumsplan, og han mener at Melhus sentrum er blitt slik de er, som en følge av at det er gitt for mange dispensasjoner og at politikerne har vært ettergivende.

- Jeg er totalt uenig i at det er så stygt i Melhus sentrum at ingenting nytter , og jeg mener det går an å få det fint der. Fint betyr ikke at alle husene er hvitmalte som i en sørlandsby. Vi må ha torg, grønne lunger og turstier, og aktivitetsparken er et viktig tiltak, sier Krogstad.