Kjørte inn i et tre i Hauka

Klokka 03.30 natt til lørdag pågrep politiet en 23 år gammel mann etter ei utforkjøring i Hauka i Soknedal. Politiet hadde ifølge ei melding på Twitter, fått melding en time før om at en bil lå i grøfta etter at føreren hadde kjørt inn i et tre.

Etter å ha rykket ut til stedet, gjorde politiet undersøkelser og ikke lang unna gikk en mann og sjanglet etter veien. Politiet pågrep mannen.

- Han innrømmer å ha kjørt bilen i beruset tilstand, opplyser politiet.