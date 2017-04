Stoppet med promille - fikk kjøre videre etter å ha ventet på Ler

En polsk vogntogsjåfør som ble stoppet av Utrykningspolitiet på Ler på grunn av mistanke om promille, fikk kjøre videre etter ei stund.

- Sjåføren hadde en promille på det laveste av det lave da det ble tatt utåndingsprøve av ham. Han ventet ei tid, og fikk så kjøre videre, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Brækken sier at sjåføren ble stoppet i en rutinekontroll, og at det ble bestemt at han skulle stå i ro med kjøretøyet inntil det ikke var spor av alkohol.

- Sjåføren ble dimittert. Politiet opprettet sak. Så blir det vurdert om det er grunnlag for en trafikkreaksjon, sier Brækken.

