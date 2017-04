Palmehelga ute og inne

Påska står for døra, og mange drar til hytta enten det er til fjells eller ved sjøen. Det er fortsatt en del snø i høyden. I den første delen av påska blir været ikke all verden, og da kan det passe med inneaktiviteter.

For den som ikke drar på hyttetur, er det blant annet muligheter til å gå på kino. Støren kino og Melhus kino har visning på søndag. Kirkene har gudstjenester på palmesøndag.

I helga er dessuten to konserter med svenske Emilia Lindberg . Det er nøyaktig ett år siden den svenske sangeren var i Soknedal forrige gang. Da opptrådte hun på Solum gjestegård, for 150 tilhørere. Nå ventes flere til de to konsertene, i Soknahall fredag 7. april og Singsås menighetshus lørdag 8. april. Lindberg er for tida Sveriges mest kjente kristne sanger innen country og gospel.

Lørdag arrangeres Magnar Solberg-rennet for 24. gang, og det skjer på Hauka skiarena. Premieutdeleren er selveste Magnar Solberg (bildet). Dagen etter er det Trøndercup-finale og KM fellesstart, og det skjer også på Hauka skiarena.

På søndag er det Tågåfjellrennet, med start fra Winsnes maskinstasjon klokka 10, innkomst ved Budal skytterlags bane ved Krigsvoll.

I lavlandet er det vårlig stemning, og flere steder er det fine turstier der en kan rusle til fots. Ett eksempel er Folk i form-løypa i Melhus sentrum.