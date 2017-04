NVE advarer mot stor vårflom i Gaula

Gaula er blant de vassdragene som peker seg ut med tanke på flomfare. Det viser en analyse foretatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) basert på årets snømengder. I Gaula er det 90 prosent sjanse for en såkalt gul flomsituasjon, 50 prosent sjanse for orasje og 5 prosent sjanse for rød. Sjansene for flom er utregnet på grunnlag av 59 års vann- og værdata.

Vann over og under Gaula På Kvål er det graving og rørlegging for å hindre forurensning i Gaula, og for å sikre vannforsyninga.

Kan medføre skader

Gul flomsituasjon krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Oransje er en alvorlig flomsituasjon som forekommer sjelden, men som krever forberedelser. Den kan medføre alvorlgie skader. Rødt er en ekstrem flomsituasjon som forekommer svært sjelden. Den krever tett oppfølging og kan med føre store skader.

Verst i Nord-Norge

Det er Nord-Norge som vil få de største vårflommene i år, sammen med deler av Trøndelag og nordre deler av Østlandet. Resten av Sør-Norge vil slippe billig unna.

Fare for jordskred NVE melder at det er fare for at det kan gå jordskred i blant annet Melhus og Midtre Gauldal.

– Det er langt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i den nordlige og midtre delen av landet. I store deler av Sør-Norge er det derimot svært liten sannsynlighet for stor vårflom basert på det vi vet om snømengder der, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, til NTB.

80 prosents sannsynlighet

I Nord-Norge er det så mye som 80 prosents sannsynlighet for at det kan bli en vårflom på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Det betyr en flom av en størrelse som kan medføre alvorlige skader. Det gjelder spesielt elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge.

Ved Tana og i Altaelva ved Masi i Finnmark er det 90 prosents sannsynlighet for gult varslingsnivå og 70 prosent for oransje. Målselva i Troms er registrert med 80 prosent sannsynlighet for at flomfaren kan nå oransje nivå.

Sammenlignet med de siste 56 årene er snømengdene i begynnelsen av april på rundt 90 prosent av det som er normalt på denne tiden av året, landet sett under ett.

– I år er det uvanlig lite snø i store deler av Sør-Norge, mens det er svært mye snø sammenlignet med normalt i Nord-Norge. Helt nord på Østlandet er det ganske normalt med snø i år, sier Engen. Hun betegner derfor faren for storflom i Sør-Norge som liten, men tar forbehold om at værgudene er enige.

Været siden 1957

– Hvor stor flommen egentlig blir, er selvfølgelig helt avhengig av været. Vi har sett flere eksempler de siste årene på at det har blitt svært stor flom selv om det har vært lite snø, understreker Engen.

Analysene tar utgangspunkt i dagens vannlager og været slik det har vært på denne tiden av året siden 1957.

– Da får vi beregnet 59 teoretiske flommer. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynligheten for stor vårflom i år, avslutter Engen.