Disse åtte blir ledere hos den nye fylkesmannen

Fra før er det klart at Frank J. Jensen blir fylkesmann når de to trøndelagsfylkene slås sammen. Det skjedde i statsråd 13.januar 2017. Jenssen er i dag stortingsrepresentant for Høyre. De to fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag blir slått sammen til et nytt embete for hele Trøndelag fra 1.1.2018.

Fylkesmannen utfører en rekke ulike oppgaver på vegne av departementer og direktorater. Fylkesmannen er også klageinstans og sektormyndighet innenfor flere viktige områder.

To kvinner og seks menn

Nå er det klart hvem han får med seg i ledelsen ved fylkesmannsembetet. Sju direktører utgjør ledelsen sammen med assisterende fylkesmann og fylkesmann Frank J. Jenssen.

Her er ledelsen i det nye embetet:

Gerd Janne Kristoffersen (64), assisterende fylkesmann

Er i dag ass. fylkesmann i Nord-Trøndelag, hvor hun begynte oktober 2013.

Mari Mogstad (60), direktør for kommunal og justis

Vikarierer i dag som ass. fylkesmann i Sør-Trøndelag. Begynte hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som direktør i 2012.

Helge Hansen (60), direktør for reindrift

Er i dag direktør for reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden reindriftsforvaltningen ble overført til Fylkesmannen.

Tore Bjørkli (61), direktør for landbruk

Er i dag landbruksdirektør for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden han begynte i 1998.

Bjørnar Wiseth (60), direktør for klima og miljø

Er i dag miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden 2013.

Erik Stene (51), direktør for oppvekst og velferd

Er i dag velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, hvor han begynte i 2012.

Jan Vaage (60), direktør for helse og omsorg

Er i dag fylkeslege i Sør-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden han begynte hos Fylkesmannen i 2004.

Roar Veiseth (45), direktør for administrasjon

Er i dag administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. En funksjon han har hatt siden 2011.

- Krevende, men spennende

Det er de to fylkesmennene i henholdsvis i Sør- og Nord-Trøndelag som er ansvarlig for sammenslåingsprosessen av de to embetene.

- Vi mener vi har fått på plass en spennende og godt kompetent ledergruppe. De nye lederne har en krevende, men spennende jobb foran seg. Vi er sikre på at de vil løse sine oppgaver på en god måte, sier de to fylkesmennene Brit Skjelbred og Inge Ryan i Sør- og Nord-Trøndelag, i en pressemelding.