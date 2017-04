Anken til drapssiktet fra Melhus ble forkastet

Fredag avgjorde Frostating lagmannsrett enstemmig at den 27 år gamle melhusbyggen som er siktet for å ha drept Råger Holte (38), skal sitte fire uker til i varetekt med brev- og besøksforbud. Dermed forkastet lagmannsretten anken fra 27-åringen.

Politiet mener at en kniv var drapsvåpenet på Ler Politiet fikk medhold i forlenget varetekt for melhusbygg som er drapssiktet etter at 38 år gamle Råger Holte ble funnet drept 25. januar.

Gjentakelsesfare

Sør-Trøndelag tingrett forlenget torsdag varetektsperioden for den drapssiktede 27-åringen med fire uker, og bestemte at 27-åringen skal ha brev- og besøkskontroll. Tingretten mener det er fare for at 27-åringen kan forspille bevis, og viser også til at det er gjentakelsesfare. Retten har vist til at 27-åringen ble dømt i 2012, og er tiltalt i en annen sak der han blant annet har kommet med trusler og har vært voldelig. 27-åringen anket på stedet da kjennelsen fra tingretten kom, og anken er nå behandlet av Frostating lagmannsrett.

Lagmannsretten viser til en primærpsykiatrisk erklæring der siktede har uttalt at han må ha sobril (beroligende tabletter) for ikke å slå ned folk, og at han blant annet har gått til angrep på en lege som ikke ville gi ham medisin.

Drapssaken kan komme opp til høsten Politiet regner med å ha etterforsket ferdig knivdrapet på Ler i løpet av mai, mens forsvareren mener at det må finnes 1–2 gjerningspersoner som politiet ikke har fokusert nok på.

Slåssing

27-åringen fra Melhus hadde et svært nært forhold til 38 år gamle Råger Holte. 25. januar ble Råger Holte funnet drept i hjemmet sitt på Ler, og under fengslingsmøtet sist torsdag kom det fram at politiet mener at Råger Holte ble drept med kniv. Forsvarer Arve Opdahl fortalte under fengslingsmøtet at det ble kastet tallerkener, klappstol og tregjenstander under slåssing natt til 24. januar. Ifølge den drapssiktede var det en uenighet som startet slåssinga.

Ifølge forsvareren ventet avdøde besøk av en eller flere personer etter at 27-åringen forlot hjemmet til Råger Holte, men det har lagmannsretten ikke lagt vekt på. I stedet viser lagmannsretten til at en sakkyndig uttalelse fra Oslo universitetssykehus viser at det er funn av DNA fra siktede og avdøde på flere sentrale gjenstander på åstedet, og ikke fra andre personer.

Forsvareren mener at det ikke er rart at det er funnet DNA fra 27-åringen i hjemmet til Råger Holte siden 27-åringen har bodd der flere dager om gangen. Dessuten mener forsvareren at blod fra siktede kan ha kommet på avdøde i forbindelse med slåssinga. Forsvareren mener at det ut fra opplysninger, kan ha sett ut til at avdøde ventet besøk av noen og at det er mer sannsynlig at Råger Holte er drept av en annen enn 27-åringen. 27-åringen har hele tida nektet straffeskyld, og han har ønsket å bli løslatt.

Hans forsvarer Opdahl mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke, og han foreslo under fengslingsmøtet at dersom 27-åringen ble satt fri, kunne politiet innføre restriksjoner for 27-åringen.

Påtalemyndigheten viser til at 27-åringen ble fanget opp på et overvåkningskamera ved butikken på Ler tirsdag 24. januar klokka 08.03. 27-åringens mor fikk flere telefonoppringninger i tidsrommet 07.49-09.05 den dagen, og politiet mener at 27-åringen må ha forlatt hjemmet til Råger Holte før han ringte sin mor. Ifølge politiet døde Råger Holte en gang i perioden mandag 23. januar klokka 22 og tirsdag 24. januar klokka 11.30. Ifølge politiet dro den drapssiktede fra Ler med buss.

Lagmannsretten mener det er fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare, og mener at sakens art og alvorlighetsgrad gjør at videre fengsling i fire uker ikke vurderes som et uforholdsmessig inngrep.

Trønderbladet har forsøkt å få en kommentar fra forsvarer Arve Opdahl, og har ikke lyktes å få tak i ham.