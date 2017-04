Stemte vekk asfalt

Trønderbladet skrev i forrige uke om at grusdelen av Bennavegen som igjen er i en dårlig forfatning på grunn av teleløsning. Deler av Bennavegen på Kvål og Hølonda er asfaltert, mens resten av veien fortsatt er grusvei. Grusdelen er svært sporete og hullete, og flere har kjørt utfor veien.

Svevia: - Grusveiene er generelt bra Bilister klager over Bennavegen er sporete og hullete, mens entreprenøren Svevia mener det egentlig ikke er noe å klage over.

Pengene ble flyttet

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus satt tidligere i fylkeskommunens samferdselskomité, og er nå leder for komiteen for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse. Han sier dette om hvorfor Bennavegen ikke ble asfaltert ferdig.

- Lederen ville ha pengene til gang- og sykkelvei i egen kommune, sier Skurdal Hopsø.

Skurdal Hopsø sier først at det ville ha kostet mye å asfaltere resten av Bennavegen, men da Trønderbladet forteller at entreprenøren som hadde oppdraget med asfalteringa anslo at det ville koste to millioner kroner, sier Skurdal Hopsø at det ikke var så mye.

Frustrert

Anita Gilde (Frp) er forundret over at Bennavegen ikke blir asfaltert ferdig når det finnes penger i fylkeskommunen.

- Jeg er meget frustrert på vegne av folk som ikke har annen mulighet enn gjørmeveier i teleløsningen. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har prøvd å få penger til asfaltering på denne strekningen, senest i fylkestinget i november. I november foreslo disse tre partiene å bruke 99 millioner kroner ekstra på fylkesvei for å begynne å ta tak i det voldsomme etterslepet på vedlikehold. Arbeiderpartiet på fylkestinget sammen med Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti stemte ned vårt forslag om asfaltering av Bennavegen, uttaler Gilde.

Gilde viser til at fylkeskommunen gikk med 132 millioner kroner i overskudd i 2015, og at fylkespolitikerne hadde 20 millioner kroner mer å rutte med i juni 2016 enn budsjettert.

- I går fikk vi vite at fylkeskommunen igjen går med 103 millioner kroner i overskudd, og opposisjonen vil atter foreslå å øke rammene til samferdsel for å ta tak i det voldsomme etterslepet.Vi har økonomisk handlerom regionalt, som vi må bruke. Vi vil jobbe for Bennavegen, og vi skjønner at folk er frustrerte over skadene som man får på bilene og den faren veien utgjør for trafikksikkerheten, forteller Gilde.