Politiet mener at en kniv var drapsvåpenet på Ler

Dommer Ingrid Stigum ved Sør-Trøndelag tingrett bestemte i dag torsdag at den drapssiktede 27-åringen fortsatt må sitte i varetekt, og han har fått fire nye uker. 27-åringen anket på stedet.

Politiet hadde begjært fire nye uker i varetekt, og vil ha brev- og besøkskontroll og ifølge politiet er det fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare. At dette er tilfelle, stiller forsvarer Arve Opdahl seg undrende til.

Kniv

Under retttsmøtet har politiadvokat Kari Bjørsnes opplyst at politiet mener drapsvåpenet er en kniv, og at det er funnet dna fra siktede og avdøde fra kniven og ei slire. Det skal også ha vært funnet dna på klærne til den siktede 27-åringen.

Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke mot den drapssiktede 27-åringen, og har vist til funn av dna fra avdøde på siktede. Tidsrommet Råger Holte skal ha blitt drept ifølge politiet er mellom mandag 23. januar klokka 22 og tirsdag 24. januar klokka 11.30. Ifølge politiadvokaten var den drapssiktede 27-åringen den siste som så Råger Holte. Forsvarer Arve Opdahl mener derimot at det ikke er skjellig grunn til mistanke mot 27-åringen, og at Råger Holte må ha vært i live da 27-åringen forlot boligen. Opdahl mener at 1-2 andre kan være gjerningspersonen(e).

I retten sa 27-åringen at han ble varslet av Råger Holtes mor på onsdag 25. januar om at Råger Holte var død. 1-1,5 time etterpå dette varslet ifølge siktede, ble han hentet av politiet og fikk først status som vitne. Senere fikk han status som siktet.

Rettsmøtet er åpent slik at pressen kan være til stede. Dommeren har opphevet referatforbudet fra fengslingsmøtet.

Siktede ble ført inn i salen i følge med tre politifolk. Den drapssiktede har sittet i varetekt siden 25. januar. Den dagen ble Råger Holte (38) funnet drept i boligen han leide på Ler. Under retttsmøtet kom det kom fram at det var slagsmål i boligen natt til 24. januar med kasting av ulike gjenstander, og at siktede forlot boligen om morgenen den dagen. Politiet har foretatt over 200 avhør, og skal etterforske elektroniske spor fra sosiale medier, telefoner og bank.

Politiet har begrunnet gjentakelsesfare med at 27-åringen ble dømt i 2012, og at han er tiltalt i en annen sak der han skal ha kommet med trusler og ha vært voldelig med fastlegen.

Anket til Høyesterett

Den drapssiktede 27-åringen erkjenner ikke straffeskyld, og forsvarer Arve Opdahl har opplyst til Trønderbladet at 27-åringen vil løslates. Opdahl anket kjennelsen fra Frostating lagmannsrett etter det forrige fengslingsmøtet til Høyesterett, og Opdahl sier at Høyesterett ikke ville behandle anken.

På grunn av brev- og besøkskontrollen har 27-åringen ikke fått ta imot besøk av familien og venner, og telefonsamtaler må overhøres. Nå vil tingretten at 27-åringen skal sitte i fire uker til med brev- og besøkskontroll.