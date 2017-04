Drapssaken kan komme opp til høsten

Under torsdagens fengslingsmøte for den 27 år gamle mannen fra et sted i Melhus, kom det fram at Råger Holte ble drept med kniv. Holte ble funnet død i hjemmet sitt onsdag 25. januar.

Kniven

Verken politiadvokat Kari Bjørsnøs eller forsvarer Arve Opdahl vil si noe om hvilken kniv det kan dreie seg om.

- Kniven ble funnet på åstedet. Vi vil ikke si hvilken type kniv det var, sier Bjørsnøs.

Ifølge politiadvokaten ble det funnet DNA fra siktede og avdøde på kniven og ei slire.

Bjørsnøs ønsker ikke å si hvordan Råger Holte ble drept eller hvordan det så ut på åstedet. Politiet har også funnet biologiske spor fra avdøde på siktede. I retten ble det også opplyst at det kun er funnet DNA på sentrale gjenstander fra åstedet fra avdøde og siktede. Hvilke gjenstander dette dreier seg om, ønsker ikke politiet og retten skal bli kjent fordi det fortsatt gjenstår avhør.

Politiet mener at en kniv var drapsvåpenet på Ler

- Vi ønsker ikke å uttale oss om et mulig motiv, sier politiadvokat Bjørsnøs.

Tidligere har det kommet fram at det var slagsmål i boligen natt til tirsdag 24. januar, og nå kom det fram i forsvarerens foredrag i retten at tallerkener ble knust, og at klappstol og tregjenstander ble brukt i slåssinga.

Under fengslingsmøtet forklarte 27-åringen hva han mener som var starten på slåssinga, og han nevnte en uenighet mellom ham og avdøde.

At det er funnet DNA fra den drapssiktede 27-åringen i boligen Råger Holte leide på Ler, mener forsvarer Arve Opdahl ikke burde være annet enn forventet. Opdahl opplyste at den drapssiktede har bodd hos Råger Holte i lange perioder, og at siktede har hatt et langvarig bekjentskap med avdøde. Videre har forsvareren sagt at 27-åringen overnattet fra søndag 22. januar til tirsdag 24. januar.

Både politiet og forsvareren har fortalt at det var slåssing i hjemmet til Råger Holte natt til tirsdag 24. januar, og at det ble kastet gjenstander under slåssinga. Politiadvokat Bjørsnøs fortalte under fengslingsmøtet at bilder som politiet har fått, viser at den drapssiktede mannen hadde skader på tirsdag, men ikke på mandag.

Dødstidspunkt

Fortsatt har politiet ikke funnet et helt eksakt tidspunkt for når Råger Holte døde. Politiadvokaten sa under fengslingsmøtet at Holte mest sannsynlig ble drept i tidsrommet mandag 23. januar klokka 22 og fram til tirsdag 24. januar klokka 11.30. Tidligere har politiet opplyst at analyse av tårevæske hos Råger Holte, viste at han kan ha dødd tirsdag morgen.

Ifølge forsvarer Opdahl forlot den drapssiktede huset der Råger Holte bodde, om morgenen 24. januar og at Holte fortsatt kan ha vært i live da. Begrunnelsen til forsvareren er at det kunne se ut som at Holte ventet besøk av en eller flere personer, og Opdahl mener at det kan finnes 1–2 gjerningspersoner som politiet burde søke å finne. Under fengslingsmøtet viste forsvareren til at ytterligere to personer er blitt siktet i saken, og at den ene ble varetektsfengslet.

27-åringen avviser at han kom tilbake til boligen. Derimot skal han ifølge det forsvareren legger til grunn, ha gått til butikken på Ler klokka 08 tirsdag 24. januar.

Ifølge kjennelsen fra tingretten, ringte 27-åringen avdødes mor 24. januar. I retten opplyste han at han ble varslet av avdødes mor 25. januar om at Råger Holte var død. Den drapssiktede sa også at han ble hentet av politiet 1–1 1/2 time etterpå, og at han først hadde status som vitne før han fikk endret status som siktet for drap. Politiet har opplyst at Holte ble funnet død onsdag 25. januar av noen som kom for å gjøre planlagt arbeid i boligen.

Fortsatt varetekt

Dommer Ingrid Stigum i Sør-Trøndelag tingrett bestemte at 27-åringen skal sitte ytterligere fire uker i varetekt, og han fikk også brev- og besøkskontroll. 27-åringen anket på stedet, og forsvareren fikk frist til fredag klokka 10.30 med å sende støtteskriv til lagmannsretten.

- Vi tar avgjørelsen til etterretning, og avventer lagmannsrettens avgjørelse, sier forsvarer Opdahl som mener det ikke foreligger gjentakelsesfare.

To ganger tidligere har 27-åringen anket til lagmannsretten, og begge gangene avviste lagmannsretten anken. Forsvareren har også anket til Høyesterett, og sier til Trønderbladet at Høyesterett ikke ville behandle anken.

Mange avhør

Store politiressurser er satt inn i drapssaken, og Kripos yter langvarig bistand. Melhus lensmannskontor har stengt for andre saker enn drapssaken.

Over 270 avhør er foretatt, og politiet mener at omgangskretsen teller 70 personer. Det er også gjort en mengde beslag.

27-åringen ble avhørt i fire timer sist tirsdag, og politiadvokat Bjørsnøs sier at politiet planlegger nye avhør der siktede skal bli konfrontert med funn. Politiet har vist til at det gjenstår å analysere elektroniske spor som telefonspor, spor i sosiale medier og i bank.

Om drapssiktede blir satt fri, mener politiet det er fare for at han vil forspille bevis, kan påvirke vitner og begå nye lovbrudd. Dette avvises av forsvareren.

Håper å være ferdig i løpet av mai

Politiadvokat Bjørsnøs sier at politiet har som målsetting å ha saken ferdig etterforsket i løpet av mai.

- Hvis det går mot hovedforhandling, er det ikke usannsynlig at det blir i løpet av høsten, sier Bjørsnøs.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

Politiet har bedt om at det oppnevnes to sakkyndige med en frist til 15. juni, og at det foretas en ny rettspsykiatrisk undersøkelse av 27-åringen. Den forrige rettspsykiatriske undersøkelsen var i 2012 da han ble dømt i en annen sak. I oktober i fjor ble han tiltalt i en annen sak, og denne saken er blitt utsatt. Ifølge politiet og tingretten er det gjentakelsesfare, men det avviser forsvareren som mener at 27-åringen kunne ha vært satt fri.

Når det gjelder de to andre som er siktet i Lerdrapssaken, sier Bjørsnøs at mistanken mot dem er svekket og at politiet vurderer om siktelsen mot dem fortsatt skal opprettholdes.