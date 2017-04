Bemanningen skal tas vekk i Singsås

Etter diskusjoner, en kaffepause og et par gruppemøter, var det klart for avstemning i den svært betente saken om de store endringene innen Pleie og omsorg. Det mest omdiskuterte; nedfasing av bemanning ved Singsås bo- og dagsenter, ble også gjenstand for diskusjoner.

Da det var klart votering, stemte 12 imot rådmannens forslag. Disse kom fra Bygdelista, KrF, fire fra Senterpartiet og to fra Arbeiderpartiet.

Les om tiltakene her.

- Skjult agenda

Bygdelista gikk hardt ut mot tiltaket om å fjerne bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter. Representant Bente Enlid sa at hun tror dette ikke handler om økonomi, men at det er en skjult agenda om å sentralisere til Støren. Per Ingar Almås fra samme parti holdt et langt innlegg, hvor han både trakk frem historien til bygget, og hvor han mente det er sikkert at leilighetene i Singsås ikke vil bli leid ut uten bemanning.

De foreslo å beholde bemanningen. Samtidig ville de ta en ny vurdering av tiltakene som ikke er planlagt gjennomført før i 2019 og 2020, for å se hvordan situasjonen og erfaringene er da.

– Jeg kan ikke se at det er noe skummelt å vente, sa Almås.

Ap og Høyre sammen

Arbeiderpartiets Torstein Rognes kontret:

– Jeg har ingen mistanke om at det er noen skjult agenda. Og jeg synes tvert imot at det begynner å bli veldig skummelt å vente.

Rognes understreket at Ap vil gå for å gjennomføre tiltakene.

Høyres Bjørn Enge ga også sin fulle støtte til tiltakene, til tross for iherdig innsats fra en del av Bygdelistas representanter om å få Høyre på sin side i kaffepausen. Han advarte mot å ikke gjennomføre tiltaket i Singsås. Da må de plusse på budsjettet vesentlig.

Litt overraskende, kanskje, var det at KrFs Øystein Digre støttet Bygdelista. De kom med et ganske likt forslag om å beholde bemanningen på Singsås bo- og dagsenter. I tillegg la de frem forslag om å vurdere en fremtidig demenslandsby i Singsås.

- Kan ikke drive som i dag

Enhetsleder Kristin Grindstuen ga en grundig orientering til kommunestyret, før de behandlet saken. Hun avsluttet med:

– Det som er helt sikkert, er at vi kan ikke drive som vi gjør i dag.

Hun understreket flere ganger at politikerne må se de omfattende tiltakene under ett: Alt henger sammen. Hvis de velger å ikke legge ned bemanningen på Singsås bo- og dagsenter, vil det gå utover tjenestetilbudet de ellers gir.

Grindstuen gjentok det som har vært fortalt tidligere. Kort oppsummert: De er nødt til å vri tjenestene mer over mot hjemmebaserte tjenester. De trenger å etablere korttids-, avlastnings- og trygghetsplasser. Det betyr kutt i sykehjemsplasser. Og som kjent: Nedfasing av bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter.