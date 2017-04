En mann i 40-årene fra Midtre Gauldal er tiltalt for kjøring mens han var påvirket av hasj samt for oppbevaring og røyking av hasj. Saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett 25. april.

Ifølge tiltalen røkte han hasj 4. januar i Midtre Gauldal, mens han kjørte i hasjrus på E6 i Trondheim dagen etter. Da han ble stanset, skal han ifølge tiltalen ha oppbevart 15 gram hasj.