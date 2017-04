Sju sjåfører fikk forenklet forelegg for fartsoverskridelser og tre for telefonbruk under en kontroll i 18-tida i Buvika tirsdag kveld.

Høyeste hastighet ble målt til 82 kilometer i timen.

