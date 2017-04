Nytt fengslingsmøte for drapssiktet

Torsdag er det nytt fengslingsmøte for melhusmannen som er drapssiktet etter at 38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i boligen han leide på Ler.

Den drapssiktede som nå er 27 år, har sittet i varetekt siden Råger Holte ble funnet drept 25. januar. Politiadvokat Silje Mebust sier at politiet er i ferd med å skrive begjæringen om videre varetekt, og at hun foreløpig ikke kan si hva begjæringen går ut på fordi begjæringen ikke er ferdigskrevet ennå. Politiet ønsker at 27-åringen fortsatt skal sitte i varetekt, og at han ikke skal løslates.

Fortsatt holder politiet kortene tett til brystet når det gjelder etterforskninga, og har ikke villet si så mye om det som skal ha skjedd i boligen. Politiadvokat Kari Bjørnes vil heller ikke si noe bortsett fra å si at hun jobber med begjæringen om vidre varetekt. Hun sier at det ikke er behov for flere tips i saken. Politiet har foretatt over 100 avhør i drapssaken.

Det som har kommet fram, er at Holte mest trolig ble drept tirsdag morgen 24. januar ut fra analyser, og at bare dna fra avdøde og den drapssiktede 27-åringen er funnet på gjenstanden politiet mener Holte kan ha blitt drept med.

Under tidligere fengslingsmøter har den drapssiktede anket rettens kjennelse, og har begjært seg løslatt. Han har ikke erkjent straffeskyld.

- Vi går fortsatt for løslatelse, opplyser forsvarer Arve Opdahl.