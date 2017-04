Nå blir det andre boller

I disse dager legger murermester Viggo Ballo siste hånd på verket på den gamle bakerovnen i kjelleren på Gamle Hovin. Ovnen ble bygd en gang i løpet av de første tiårene på 1900-tallet, og var i alle fall i bruk fra 1934, da butikken begynte med bakeriutsalg. I 1957 var det slutt på utsalget, og det er usikkert om ovnen har vært særlig i bruk etter dette.

Onsdag ble det tent opp i den for første gang på veldig lenge, og både murer Ballo og leder for Gamle Hovins venner, Siri Nordhus, kunne fornøyd konstatere at det ser ut som alt har gått etter planen.

300 arbeidstimer har levangsbyggen brukt på å sette i stand den ekstraordinært store ovnen, og han har ikke støtt på nevneverdige, uventede problemer underveis.

Nå skal det fyres forsiktig i ovnen til den er ferdig tørket og herdet, og så kan det bakes. I løpet av forsommeren blir det bollefest, lover en strålende fornøyd Nordhus.

Hun håper at det vil bli stor interesse for ovnen, og at mange vil komme og se på den og smake på bakervarer fra den.

