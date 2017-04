E6 Melhus er inne i Nasjonal transportplan

Onsdag legges Nasjonal transportplan fram, og Guro Angell Gimse (H) fra Melhus forteller at utvidelse til fire felt forbi Melhus sentrum, er lagt inn i Nasjonal transportplan.

Nye Veier

- Strekninga blir gitt til Nye Veier. Nå må vi jobbe knallhardt for å få bygd E6-ramper samtidig slik at vi sparer bomiljøet gjennom Søberg, sier Gimse som er fylkespolitiker og lokalpolitiker.

Vil vente med fire felt på E6 Melhus Fire ordførere ber innstendig om at utvidelse av E6 Melhus ikke tas med i E6 sør.

Hvor mye som er satt av i Nasjonal transportplan til utvidelse av E6 forbi Melhus sentrum til fire felt, kan Gimse ikke opplyse om.

- Siden strekninga er lagt inn i Nasjonal transportplan, kommer det penger. Det er opp til Nye Veier hvor de vil starte, sier Gimse.

Vil lenke seg fast

Trønderbladet har skrevet om beboerne på Søberg som hvert døgn har 500-600 lastebiler gjennom boligområdet. Tidligere gikk E6 gjennom Søberg, og så ble det bygd ny E6 utenom boligområdet. Men siden E6-ramper ble spart inn, går mye lastebiltrafikk gjennom Søberg fordi trafikk fra Hofstad næringspark og grusuttak må gjennom Søberg framfor å gå rett ut på E6.

Hundrevis av lastebiler gjennom grenda 500-600 lastebiler i døgnet kjører gjennom boligområdet på Søberg, og beboerne fortviler.

- Hvis det ikke blir E6-ramper snart, lenker vi oss fast, sier Gimse.

Mikal Kvaal: - Utrivelige boforhold på Søberg Mikal Kvaal (H) mener noe må skje for å bedre trafikksituasjonen på Søberg der hundrevis av lastebiler kjører gjennom boligområdet.

Gimse forteller at Nye Veier har søkt om å få behandlet bompengefinansiering for E6 både for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag på samme tid. Det mener Gimse gir et håp om at E6 sør for Klett ikke havner i bakleksa.

- Jeg er utrolig glad for at E6 Melhus blir med i Nasjonal transportplan, sier Gimse.

Samferdselssatsing

Utsettelsen av E6 sør har vært et ankepunkt mot den blåblå-regjeringa. Nå mener Gimse at ingen skal kunne klage på samferdselssatsinga i Trøndelag.

- Trøndelag får ny godsterminal, regjeringa gir 28 milliarder kroner til vei, jernbanen skal elektrifiseres, det kan bli dobbeltspor nord for Trondheim og regjeringa gir penger til E6 Soknedal, sier Gimse.

Bygginga av E6 Soknedal er blitt utsatt flere ganger, og Gimse sier at det har drøyd med bygging der på grunn av at det skal bygges tunnel. Statens vegvesen har den strekninga, og er i gang med forberedelser. Om bompengeproposisjonen behandles av regjeringa før sommerferien, kan første spadestikk tas i september ifølge prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.