Fylkeskomité til Melhus

Fylkeskommunens komité for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse er onsdag og torsdag ute på kommunebesøk i Sør-Trøndelag. Komiteen ledes av Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus, og han forteller at komiteen har som mål å besøke alle kommunene i Sør-Trøndelag.

- Det er jo også mitt siste møte som komiteleder før jeg starter i Oslo i mai. Jeg tenkte det var fint å vise frem kommunen min til resten av komiteen før jeg slutter, opplyser Skurdal Hopsø.

Prestegårdslåna

Etter at komiteen har fått orientering om fylkeskommunens årsregnskap og årsrapport, reiser den til Melhus.

I Melhus skal komiteen først til Prestegårdslåna der de får en orientering om Prestegårdslåna. Deretter forteller representanter fra Melhus kommune om kulturminneplanen, gir en generell informasjon om kommunens kultursatsing, og så får komiteen en orientering om idrettsanlegg og biblioteket.

Sørgården studio

Deretter drar komiteen til Sørgården studio på Ler der musikeren Per Borten har satset millioner på platestudioet.

Komiteen drar etter besøket i Melhus, til Oppdal der komiteen skal besøke Oppdal kulturhus og Oppdal Bygdemuseum.