Dømt for smugling

En mann i slutten av 40-årene som er bosatt i Melhus, er dømt til 60 dagers fengsel, inndragning og tap av førerrett i 4 1/2 år etter å ha brutt tolloven. Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen. Han anket over straffeutmålinga og lengden på tap av førerrett.

Ifølge tiltalen innførte mannen fra Sverige til Norge, 159 liter brennevin, 210 liter vin og 2376,36 liter øl uten å oppgi dette da han passerte tollen. Han var også tiltalt for å ha promillekjørt fram til Sandmoen der han ble stanset, og ble stanset på Sandmoen 19. februar om ettermiddagen. Utåndingsprøve viste en promille på 0,72.

Retten mener det er skjerpende at mannen promillekjørte over en lang strekning, og at mannen hadde med seg en passasjer i bilen. I rettspapirene er det opplyst at mannen tidligere er dømt til fengsel for brudd på veitrafikkloven, og at han har vedtatt et forelegg for overtredelse av alkoholloven. Mannen har sittet i varetekt 32 dager.

Dommen lød på fengsel i 60 dager, 5000 kroner i bot, inndragning av alkoholen som var smuglet over grensa og tap av førerretten i fire år og seks måneder. Om mannen vil ha tilbake førerkortet, må han ifølge dommen, avlegge full førerprøve igjen.