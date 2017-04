Håper på masse giverglede

Akkurat nå er det kritisk tørke i flere afrikanske land. Over 660 millioner mennesker må drikke urent vann. Tirsdag 4. april skal menighetene i Melhus og Midtre Gauldal gi sitt bidrag når fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp feirer 50 år. Dette forklarer kateket Sonja Bruholt før årets fasteaksjon, som avvikles fra dør til dør i de to kommunene tirsdag 4. april.

Rent drikkevann

I fjor ble det samlet inn 172.000 kroner i Melhus kommune og 69.000 kroner i Midtre Gauldal. Over hele Norge ble det gitt 34 millioner kroner. Pengene sørger for at mange tusen mennesker får tilgang til rent drikkevann, og på den måten redder menneskeliv. Inntektene fra fasteaksjonen kan også brukes til hjelpetiltak under katastrofer og akutte hendelser. Kirkens Nødhjelp driver arbeid i over 30 land, forklarer Bruholt.

En kjærlighetsgjerning

– Det er stort å få være en del av en landsomfattende aksjon, der menigheter over hele landet går sammen om å gi flere rent vann. Mange vil si at det ikke er vår oppgave å sikre rent vann til folk i andre land, men som kirke er vi del av en verdensomfattende bevegelse, og vi i Melhus og Midtre Gauldal skal ta vår del av ansvaret. Det er en kjærlighetsgjerning, sier Sonja Bruholt, kateket i Melhus.

I begge kommunene er det årets konfirmanter som går rundt med bøssene. I Melhus er det i tillegg en del andre frivillige. Sonja Bruholt sier de stort sett har greid å dekke opp alle husstander, men at det kan være behov for flere frivillige hvis noen melder avbud. Hun oppfordrer gjerne flere til å melde seg.