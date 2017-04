Eco Plus er konkurs men få har penger til gode

Den 28. mars ble det registrert konkurs i bedriften Eco Plus AS på Melhus. Firmaet var registrert med grunnarbeid og entreprenørvirksomhet som formål, og var eid av Ludomir M. Prosinowski, med kona Anna Beata Prosinowska som administrativt ansatt. Bedriften hadde Martin Tranmæls veg som besøksadresse.

Advokat Siv Aida Rui i Trondheim er oppnevnt som bostyrer, og frist for å melde krav i boet er 24. april.

Bostyreren opplyser at det var liten virksomhet i firmaet, og det har vært sjukdom inn i bildet. Rui hadde ikke oversikt over kreditorgjeld før helga, men antar at den er ganske liten. Virksomheten i firmaet stoppet før jul.

Eco Plus ble stiftet 15. april 2016, med en aksjekapital på 30.000 kroner. Eieren hadde et større firma, Eco System AS, som gikk konkurs i oktober i fjor.