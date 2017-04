De fleste vil konfirmeres i kirka

– Å konfirmere seg i kirka har vært en tradisjon. De andre i slekta har gjort det, sier Peder Høen (14).

Line Stolpnes (15) begrunner også valg av kirkelig konfirmasjon med tradisjon.

Konfirmantopplegg

Lørdag var konfirmanter i Midtre Gauldal på fellesopplegg med mini-OL og konsert med Impuls-bandet i Støren kirke.

Populær konfirmasjon Kantina på Gimse ungdomsskole var stappfull på onsdag kveld.

65 kommende konfirmanter møtte opp, og det var ei oppglødd forsamling som ventet på prisutdeling i Størenhallen.

Etter idrettsaktivitetene inne i hallen vanket det premier i form av blant annet kjærlighet på pinne. Deretter gikk de til kirka for å høre på bandet.

Jubel

Menighetspedagog Ragnhild Braseth Ljøkjell deler ut de ulike prisene etter økta i hallen. Hver gruppe som blir kalt fram for å få en pris, blir backet opp med jubel.

Ingrid Vingelen Digre (14) forteller at de tidligere har vært på tur til IMI Stølen, og at de har vært på bytur.

Konfirmasjonsdagene

Konfirmasjonsdagene i Midtre Gauldal er 14. mai i Støren kirke, 21. mai i Singsås kirke, 28. mai i Soknedal kirke og 4. juni i Budal kirke.

– Over 90 prosent av ungdommene konfirmerer seg. Noen tilhører andre trossamfunn som det katolske, sier menighetspedagog Braseth Ljøkjell.

Støren kirke får orgel fra Romania Menigheten vurderte å restaurere og utvide dagens orgel, men får et nytt orgel fra Romania til samme prisen.

Oppslutning

Braseth Ljøkjell har inntrykk av at ungdommene setter pris på opplegget som Den norske kirke har for konfirmanter, og hun sier at målet er å gi ungdommene god ballast videre i livet.

Jesus aktuell

– Jesus er aktuell for dagens ungdom. Orgel og salmesang er fint, men det er også viktig med nyskapning, ungdomskultur og trosformidling. Aktivitetene vi har hatt her i dag, skaper fellesskap og glede for alle uavhengig av interesser, sier Braseth Ljøkjell.