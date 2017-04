Hele 84 bilførere ble kontrollert lørdag 1. april. Politiet melder at det ble gitt to gebyr for kjøring uten førerkort. I tillegg ble det gitt ett forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Hver tiende uten bussbelte Statens vegvesen har hatt beltekontroller og 106 fikk gebyr.