Inviterer til familieprogram med kjent sanger

Sokneprest Oddbjørn Stjern sier dette blir mer enn en konsert. Menigheten har kalt det «Søndagstreff for alle generasjoner», og samarbeider med misjonsforeninger i kommunen og med Gauldal Kristne Fellesskap. Det blir to samlinger med kaffesalg mellom.

Speiderne

– Speiderne i Singsås skal lage program for ungene, og det blir mye sang og musikk ellers. Et kor av noen damer fra Soknedal skal synge, og pastor Arne Olav Røe skal ha tale og vitnesbyrd. Vi tror det blir en fin kveld for alle som kommer, og vi er litt stolte over å ha fått med Hans-Inge Fagervik i programmet. Han er kjent for mer enn å synge, så det blir nok bortimot et familieshow, sier Stjern.

Fagervik har tidligere vært benyttet i konfirmantprogrammet i Midtre Gauldal, og har også deltatt under den store familiefestivalen i Singsås.

Støren kirke

Arrangementet er en del av det rikholdige kulturprogrammet i forbindelse med 200-årsjubileet for Støren kirke. Jubileumsuka holdes i september, men det blir masse program også før sommeren. Det første er allerede sparket i gang.

Henter fram lokale melodiskatter Trekkspill, fele og sang i Støren kirke

Hans-Inge Fagervik (64) har vært artist i snart 40 år, med en mengde plateutgivelser bak seg.

Hans mest kjente sang er trolig «Farvel Marita», og den beskriver litt av hans engasjement mot rus. Fagervik er engasjert i Maritastiftelsen med sitt prosjekt Rock mot Rus, og har også vist stort sosialt engasjement.

150 i året

Han har blant annet skrevet sanger om Mor Theresa, Nelson Mandela og for Landmineaksjonen. Fagervik holder opptil 150 konserter i året, og er en av de norske artister som turnerer mest. Han bodde mange år i Nord-Norge, men er nå bosatt i Arendal. Oddbjørn Stjern understreker at det blir gratis inngang til begge samlingene på søndag, med mulighet for å gi en kollekt.