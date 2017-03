E6 Soknedal: Starter etter påske

Rett etter påske setter Statens vegvesen i gang riggkontoret for E6 Soknedal, og det kommer rett ved Soknedal bakeri.

Brakkerigg

Dessuten skal det opp en brakkerigg, og denne skal være ferdig til sommeren. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen forteller at Coop har inngått intensjonsavtale med grunneieren av tomta der riggkontoret kommer.

- Stord Innkvartering har fått oppdraget med brakkeriggen. Brakkeriggen får plass til 10-12 personer samt at det blir fire hybler for ingeniører. Innflyttinga skjer etter fellesferien, sier Johnsen.

E6 Soknedal godkjent til bygging Samferdselsdepartementet har godkjent kostnadsoverslaget på 1,6 milliarder kroner for E6 Soknedal, og nå har en erfaren E6-bygger blitt prosjektleder.

Kortere vei

Går alt som planlagt, tror Johnsen at spadetaket for E6 Soknedal skjer i september. Forberedende arbeid er startet. Denne E6-strekninga skal være ferdig i 2020.

- Ny E6 vil gi en kilometer kortere vei, og det tilsvarer nesten 15 prosent innkorting, forklarer Johnsen.

Den nye E6-strekninga i Soknedal blir 6,5 kilometer lang, og har en totalkostnad på 1,6 milliarder kroner. Soknedalstunnelen blir 3,6 kilometer lang.

Bompenger

Det som gjenstår før arbeidet er i gang for fullt, er at Stortinget behandler bompengeproposisjonen, og Johnsen håper det skjer i løpet av mai. Bompengeinnkrevinga starter når ny E6-strekning er åpnet.

Bomstasjonen skal stå ved Fossum, mens det ellers på E6-strekninga mellom Ulsberg og Skjerdingstad blir fire bomstasjoner. Disse er planlagt tatt i bruk når Nye Veier har bygd sin del av strekninga mellom Ulsberg og Skjerdingstad. Johnsen forteller at det blir toveis innkreving i Soknedal, og at prisen blir 30 kroner for en personbil og 90 kroner for en tungbil.

Stor byggeinteresse

Interessen for å bygge E6 Soknedal er for øvrig stor. 28. februar arrangerte Statens vegvesen informasjonsmøte for potensielle veibyggere, og Johnsen forteller at omtrent 30 firma meldte seg. De fleste var store norske firma, men det var også tre italienske firma som vil bygge denne veistrekninga. Kriteriene vegvesen legger vekt på, er pris, framdrift og måten veien bygges på. Vegvesenet skal utføre prosjektering.

- Det er helt åpenbart at det vil komme inn en stor aktør, sier Johnsen.

Vegvesenet lager for øvrig en tredimensjonell modell som hjelplemiddel i planlegginga, og ønsker å tone ned bruken av tegninger.

Når det gjelder grunnforhold har Soknedal ikke kvikkleire siden området er over havnivå, men kan ha løsmasser. Store mengder masse skal flyttes på, og noe skal kjøres til Hovin ettersom vegvesenet har inngått avtale med Nye Veier om dette.

Innløsning

Johnsen opplyser at ingen hus innløses som følge av E6 Soknedal, men at Nye Veier jobber med å innløse tre hus.

Vegvesenet har planlagt å ha informasjonsmøte for E6-berørte før sommeren, og vil benytte SMS-varsling til berørte i byggeperioden.