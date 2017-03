Drapssiktet avbryter avhør

– Vi har forsøkt på nytt å avhøre ham, og han har avbrutt avhøret, sier politiadvokat Silje Iren Mebust i Trøndelag politidistrikt.

Om avhør

Politiet har ikke lyktes med å få avhørt den drapssiktede 26-åringen fra Melhus i den grad politiet ønsker, og det er ikke første gang 26-åringen har avbrutt politiavhør. 26-åringen har sittet i varetekt siden 25. januar. Den dagen ble 38 år gamle Råger Holte funnet drept i boligen han leide på Ler.

– At avhør blir avbrutt, gjør det vanskeligere for oss, sier Mebust.

Politiet ønsker flere tips i drapssak Politiet har foretatt 200 avhør, og ønsker enda mer hjelp av publikum for å få oppklart hva som skjedde da 38 år gamle Råger Holte ble drept på Ler.

Mebust opplyser at politiet etterforsker bredt, og fortsatt har bistand av Kripos. Så langt er det ikke tatt ut tiltale mot 26-åringen eller berammet en rettssak, og Mebust sier at politiet ikke er kommet dit at dette er mulig.

Fire uker til i varetekt for drapssiktet 26-åring fra Melhus Frostating lagmannsrett forkastet anken fra 26-åringen, og ga lenger periode i varetekt enn tingretten. I kjennelsen for Lerdrapet nevnes et drapsvåpen.

Hemmelighold

Fortsatt er dokumenter klausulert av politiet, og det innebærer at politiet ikke vil si noe om drapsvåpen, hvordan 38-åringen ble drept og om han var i live da 26-åringen dro fra huset på Ler.

Ifølge forsvareren og politiet var det slagsmål i boligen der 38-åringen bodde, natt til tirsdag 24. januar,og ifølge kjennelsen fra retten er det bare funnet DNA fra den drapssiktede 26-åringen og fra 38-åringen på gjenstanden politiet mener drapet er utført med. Oslo universitetssykehus har estimert at 38-åringen døde 24. januar en gang mellom 07.20 og 09.19.

Nytt fengslingsmøte for drapssiktet melhusbygg 26-åringen nekter for å ha drept 38 år gamle Råger Holte.

Den drapssiktede 26-åringen var en nær venn av Råger Holt, ifølge forsvarer Arve Opdahl. 26-åringen har opplyst at han var i boligen som Holte leide, men at han forlot boligen tirsdag 24. januar. Ifølge forsvarer Opdahl nekter 26-åringen straffskyld. Opdahl skal ha et møte med 26-åringen fredag kveld, og han uttaler at det ikke skjer noe spesielt i saken nå.

Torsdag 6. april går fengslingstida ut for 26-åringen, og politiadvokat Mebust sier at politiet i neste uke vil si om de ønsker at varetektstida blir forlenget. Frostating lagmannsrett har to ganger forkastet anken fra 26-åringen, og retten har i kjennelsen skrevet at mistanken er styrket.

To til ble siktet i saken, og politiadvokat Mebust sier at disse to fortsatt er siktet. Ingen flere er ifølge Mebust blitt siktet i drapssaken.